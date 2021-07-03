В России выдали более 550 000 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Россияне взяли свыше 556 000 ипотечных кредитов в рамках льготной программы со ставкой 6,5%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн руб. получили 556 200 семей», – цитирует его ТАСС.
Хуснуллин назвал программу одной из самых антикризисных мер. Без нее отрасль лишилась бы финансирования, что привело бы к остановке строек и безработице.
По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, в 2020 г. каждый пятый ипотечный кредит выдавался именно по льготной программе, что повлияло на рост числа новых проектов – за первые пять месяцев в России началось строительство почти 15 млн кв. м. Решение президента страны Владимира Путина продлить срок действия программы еще на год позволит развить положительную динамику в отрасли, считает он.
Госпрограмма ипотеки на новостройки по ставке 6,5% заработала в апреле 2020 г. после поручения президента, она должна была завершиться 1 ноября, но была продлена до 1 июля этого года. В июне Путин поручил продлить программу до июля 2022 г. с повышением ставки до 7% и понижением предельной суммы кредита до 3 млн руб.