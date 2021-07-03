В России выдали более 550 000 ипотечных кредитов по ставке 6,5%

По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, в 2020 г. каждый пятый ипотечный кредит выдавался именно по льготной программе, что повлияло на рост числа новых проектов – за первые пять месяцев в России началось строительство почти 15 млн кв. м. Решение президента страны Владимира Путина продлить срок действия программы еще на год позволит развить положительную динамику в отрасли, считает он.