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В России выдали более 550 000 ипотечных кредитов по ставке 6,5%

Ведомости

Россияне взяли свыше 556 000 ипотечных кредитов в рамках льготной программы со ставкой 6,5%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн руб. получили 556 200 семей», – цитирует его ТАСС.

Хуснуллин назвал программу одной из самых антикризисных мер. Без нее отрасль лишилась бы финансирования, что привело бы к остановке строек и безработице.

По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, в 2020 г. каждый пятый ипотечный кредит выдавался именно по льготной программе, что повлияло на рост числа новых проектов – за первые пять месяцев в России началось строительство почти 15 млн кв. м. Решение президента страны Владимира Путина продлить срок действия программы еще на год позволит развить положительную динамику в отрасли, считает он.

Госпрограмма ипотеки на новостройки по ставке 6,5% заработала в апреле 2020 г. после поручения президента, она должна была завершиться 1 ноября, но была продлена до 1 июля этого года. В июне Путин поручил продлить программу до июля 2022 г. с повышением ставки до 7% и понижением предельной суммы кредита до 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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