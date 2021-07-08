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Эксперты сообщили о завершении «войны кешбэков» по банковским картам

Ведомости

В прошлом году российские банки перестали привлекать клиентов с помощью высоких бонусов и кешбэков и сделали ставку на длительный беспроцентный период, говорится в исследовании аналитиков Frank RG. Таким образом, «в массовом сегменте война кешбэков сменилась гонкой грейсов», следует из презентации компании.

В целом эксперты оценили 894 кредитных и дебетовых карты в 33 банках. На них в совокупности приходится 97,3% рынка первых и 93,4% рынка вторых из перечисленных продуктов.

«Банки в 2020 г. перестали активно привлекать клиентов большими бонусами и кешбэками, рынок стал более зрелым: более эффективным (например, reward-программы теперь предназначены в основном для affluent-клиентов), более безналичным (в том числе благодаря развитию Системы быстрых платежей и росту e-com) и более цифровым», — выяснили аналитики.

Сейчас длительность льготного периода является наиболее важным критерием при выборе кредитной карты, стоимость ее обслуживания — на втором месте. Наличие бонусной программы по приоритетности переместилось с первого места в 2019 г. на четвертое.

На том же месте наличие кешбэка находится среди клиентов, выбирающих дебетовые карты. В топ-3 входят надежность банка, удобство онлайн-сервисов и стоимость обслуживания.

Стабильность клиентской базы становится ключевой задачей reward-программ наряду с привлечением новых клиентов, отметили во Frank RG. Ранее банки концентрировались именно на привлечении новых пользователей.

В целом в 2020 г. в России было выпущено 301 млн карт, из которых 70% на данных момент активны. Наибольшая доля из последних приходится на дебетовые продукты, остальные — кредитные: их 169 млн и 41 млн штук соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных