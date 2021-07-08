Эксперты сообщили о завершении «войны кешбэков» по банковским картам

«Банки в 2020 г. перестали активно привлекать клиентов большими бонусами и кешбэками, рынок стал более зрелым: более эффективным (например, reward-программы теперь предназначены в основном для affluent-клиентов), более безналичным (в том числе благодаря развитию Системы быстрых платежей и росту e-com) и более цифровым», — выяснили аналитики.