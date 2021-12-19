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Финансы

Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

Ведомости

Отключение России от SWIFT вряд ли произойдет, но это очень серьезная мера, сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин»

«Конечно выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина (цитата по ТАСС).

Костин в текущем году говорил, что не верит в отключение России от системы SWIFT. По его словам, например, у США есть другие инструменты влияния на банковскую систему зарубежных стран. 

Ранее по теме: Bloomberg: ряд стран ЕС выступил против новых санкций в отношении России

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. Отключение России от SWIFT возможно в случае военного конфликта, мера повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». 

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. 

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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