Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT
Отключение России от SWIFT вряд ли произойдет, но это очень серьезная мера, сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин»
«Конечно выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина (цитата по ТАСС).
Костин в текущем году говорил, что не верит в отключение России от системы SWIFT. По его словам, например, у США есть другие инструменты влияния на банковскую систему зарубежных стран.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. Отключение России от SWIFT возможно в случае военного конфликта, мера повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка».
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.