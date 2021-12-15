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Bloomberg: ряд стран ЕС выступил против новых санкций в отношении России

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) выступают против стремления быстро разработать конкретные меры, включая санкции, для России в случае ее вторжения на Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, Германия, Франция, Италия и Испания считают правильным сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем представить детали «болезненных экономических мер», утверждает агентство. При этом другие государства придерживаются иной точки зрения, полагая, что публичные угрозы являются лучшей мерой сдерживания президента России Владимира Путина.

Эти разногласия указывают на проблемы, с которыми сталкиваются США и их союзники при принятии скоординированных мер по предотвращению вторжения России на Украину. Также сложившаяся ситуация отражает скептицизм ряда европейских столиц по отношению к предупреждениям Вашингтона о якобы имеющихся у Москвы планах, заявили источники агентства.

Возможные санкции, по словам собеседников Bloomberg, могут включать в себя отключение российских банков от западной финансовой системы, а также введение запрета для Германии по введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Послы Нидерландов, восточноевропейских и скандинавских стран обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой как можно скорее обсудить варианты санкций.

Германия считает, что такой подход не сдержит Россию. Кроме того, учитывая тесные экономические связи страны с ЕС, возможные меры могут негативно повлиять и на государства — членов союза. Принимать решения нужно, если Москва действительно начнет действовать, утверждают в Берлине.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального вторжения ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал. Bloomberg сообщал, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину.

Сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину появились осенью. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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