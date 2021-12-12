Байден пообещал направить войска в страны НАТО в случае вторжения России
Президент США Джо Байден заявил, что США придется отправить войска в восточные страны НАТО для защиты от возможного нападения России. Отправлять военных на Украину США не планируют, отметил он.
«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны «бухарестской девятки», где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — сказал Байден во время брифинга, трансляция которого велась на сайте Белого дома.
В «бухарестскую девятку» входят страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден рассказал, что во время этих переговоров предупредил Путина о разрушительных последствиях для экономики в случае «вторжения» на Украину. Президент США добавил, что страна и дальше будет оказывать Украине военную помощь.
Ранее в ходе переговоров Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.
Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.