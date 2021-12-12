Байден пообещал направить войска в страны НАТО в случае вторжения России

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.