ВТБ отложил решение по выплате дивидендов за 2021 год из-за «неопределенности»
ВТБ отложил принятие решений по выплате дивидендов за 2021 г., сообщил в ходе конференц-колла член правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, неопределенность по данному вопросу еще больше усилилась, решение предварительно будет принято в апреле.
«Неопределенность по поводу нашей выплаты дивидендов (за 2021 г. — ред.) — она, к сожалению, сохраняется, и она увеличилась […] Воздерживаемся пока по коммуникации по предложениям менеджмента по размеру, порядку выплаты и распределению дивидендов по типам акций», — сказал Пьянов (цитата по «Прайм»).
Изначально в ВТБ прогнозировали, что банк может выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, что составляет 163,7 млрд руб. согласно отчетности по МСФО. При этом менеджмент ВТБ допускал, что дивиденды на обыкновенные акции будут установлены на уровне 50% от чистой прибыли, а на привилегированные акции коэффициент выплат будет меньше.
На момент публикации отчетности ВТБ в ночь с 21 на 22 февраля, Пьянов отмечал, что банк не будет пока давать прогнозы по финансовым результатам банка на текущий год.
«Сейчас ситуация на рынке очень волатильна, поэтому мы воздерживаемся от финансовых прогнозов на 2022 год. Мы планируем рассказать рынку об ожиданиях и планах на 2022 год после того, как рыночная ситуация стабилизируется», — объяснял Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно данным банка, 92,2% акционерного капитала находится под контролем государства. Из них 12,1% обыкновенных акций принадлежит Росимуществу, 32,9% в виде пакета привилегированных акций первого типа принадлежат Минфину, 47,2% в виде привилегированных акций второго типа принадлежат Агентству по страхованию вкладов. Оставшаяся доля в 7,8% находится в свободном обращении.