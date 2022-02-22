ВТБ отложил решение по выплате дивидендов за 2021 год из-за «неопределенности»

Изначально в ВТБ прогнозировали, что банк может выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, что составляет 163,7 млрд руб. согласно отчетности по МСФО. При этом менеджмент ВТБ допускал, что дивиденды на обыкновенные акции будут установлены на уровне 50% от чистой прибыли, а на привилегированные акции коэффициент выплат будет меньше.