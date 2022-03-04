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Финансы

ЦБ зафиксировал рекордный с 2009 года рост объема наличных в обращении

Ведомости

Объем наличных денег в обращении в России с 1 февраля по 1 марта вырос более чем на 2 трлн руб. — с 13,8 до 15,8 трлн руб., следует из данных Центробанка. В процентном выражении увеличение составило 14,7%, что стало максимальным приростом с 2009 г., когда с декабря за месяц показатель увеличился на 15,1% — до 4,6 трлн руб.

В абсолютном выражении текущий приток стал максимальным за всю историю наблюдений, ведущихся с 2002 г., поскольку объем наличных средств в обращении ежегодно растет. Однако весь 2021 г. общая сумма денег в обороте находилась в пределах 13,2-13,9 трлн руб. Порог в 14 трлн объем наличных впервые в истории преодолел в январе этого года, однако уже в феврале вновь упал.

Объем наличных в обращении впервые за все время превысил 15 трлн руб. на фоне высокого спроса со стороны граждан, вызванного введением санкций против ряда российских банков.

28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о переходе банковского сектора России к состоянию структурного дефицита ликвидности. На этом фоне регулятор повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Это привело к притоку средств на депозиты, ставки по которым сопоставимо возросли. 3 марта Сбербанк сообщал, что за два дня клиенты разместили во вкладах более 1 трлн руб. ВТБ зафиксировал приток на депозиты и накопительные счета более чем в 900 млрд руб. за три дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных