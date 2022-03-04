ЦБ зафиксировал рекордный с 2009 года рост объема наличных в обращении

28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о переходе банковского сектора России к состоянию структурного дефицита ликвидности. На этом фоне регулятор повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Это привело к притоку средств на депозиты, ставки по которым сопоставимо возросли. 3 марта Сбербанк сообщал, что за два дня клиенты разместили во вкладах более 1 трлн руб. ВТБ зафиксировал приток на депозиты и накопительные счета более чем в 900 млрд руб. за три дня.