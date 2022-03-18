АБР спрогнозировала значительные потери банков из-за роста ставок по вкладам

Войлуков отметил, что в некоторых банках до 90% клиентов в марте переложили свои накопления под повышенный процент, а в целом по сектору это сделали около половины вкладчиков. Согласно письму, 70% депозитов в банках с базовой лицензией привлечены по ставке 20,5%. При этом 60% всего объема кредитов имеют фиксированные ставки на уровне 11%, поэтому после резкого повышения ключевой ставки банки не могут их пересмотреть. Банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения о повышении процентных ставок до 19,5% по 40% выданных кредитов.