АБР спрогнозировала значительные потери банков из-за роста ставок по вкладам
Вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил содержание документа. АСВ получило письмо АБР и оперативно подготовит ответ, сообщил представитель агентства. В ЦБ заявили, что регулятор рассмотрит обращение после того, как получит его.
По оценке АБР, из-за разницы ставок по вкладам и кредитам до конца 2022 г. на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков составят 4 млн руб. Это означает, что возможные потери сектора достигнут 289,8 млрд руб., потому что, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель за вычетом резервов составлял 72,5 трлн руб. Войлуков уточнил, что с учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут составить 210 млрд руб.
Войлуков отметил, что в некоторых банках до 90% клиентов в марте переложили свои накопления под повышенный процент, а в целом по сектору это сделали около половины вкладчиков. Согласно письму, 70% депозитов в банках с базовой лицензией привлечены по ставке 20,5%. При этом 60% всего объема кредитов имеют фиксированные ставки на уровне 11%, поэтому после резкого повышения ключевой ставки банки не могут их пересмотреть. Банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения о повышении процентных ставок до 19,5% по 40% выданных кредитов.
По данным АБР, сейчас нет такого количества клиентов, которые могут взять кредиты под высокие проценты. Также клиенты начинают брать кредитные каникулы или реструктуризировать займы. Банки лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты.
В письме говорится, что сумма взносов банков в АСВ в 2022 г. составит 3,6 млн руб. на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля. Банки предложили полностью отменить уплату взносов по вкладам до конца этого года для всех кредитных организаций. Таким образом сектор сможет сэкономить более 200 млрд руб.