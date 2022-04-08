Курс доллара на Мосбирже упал ниже 74 рублей впервые с ноября
Курс доллара США на валютных торгах на Мосбирже 8 апреля опустился ниже 74 руб., свидетельствуют данные торгов. В последний раз ниже этой отметки американская валюта торговалась в ноябре 2021 г.
По состоянию на 14:38 мск доллар снижался до 72,92 руб. — минимального значения с 19 ноября 2021 г., а евро опускался до 77,7 руб.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 8 апреля, — 76,25 руб., евро — 83,28 руб. По итогам торгов 7 апреля доллар снизился до 74,26 руб. впервые с 16 февраля, евро — до 80,83 руб. впервые с 27 октября.
Курс рубля растет на фоне анонса Центрального банка о снижении ключевой ставки до 17% годовых с 11 апреля. В пресс-службе регулятора пояснили, что такое решение было принято на фоне прекращения роста рисков для финансовой стабильности, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Экспортеры с конца февраля обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также ограничены переводы россиян и компаний в валюте за рубеж и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.