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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 74 рублей впервые с ноября

Ведомости

Курс доллара США на валютных торгах на Мосбирже 8 апреля опустился ниже 74 руб., свидетельствуют данные торгов. В последний раз ниже этой отметки американская валюта торговалась в ноябре 2021 г.

По состоянию на 14:38 мск доллар снижался до 72,92 руб. — минимального значения с 19 ноября 2021 г., а евро опускался до 77,7 руб.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 8 апреля, — 76,25 руб., евро — 83,28 руб. По итогам торгов 7 апреля доллар снизился до 74,26 руб. впервые с 16 февраля, евро — до 80,83 руб. впервые с 27 октября.  

Курс рубля растет на фоне анонса Центрального банка о снижении ключевой ставки до 17% годовых с 11 апреля. В пресс-службе регулятора пояснили, что такое решение было принято на фоне прекращения роста рисков для финансовой стабильности, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Экспортеры с конца февраля обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также ограничены переводы россиян и компаний в валюте за рубеж и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.

Ранее по теме: ЦБ снизит ключевую ставку до 17%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных