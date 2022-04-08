Курс доллара на Мосбирже упал ниже 74 рублей впервые с ноября

Курс рубля растет на фоне анонса Центрального банка о снижении ключевой ставки до 17% годовых с 11 апреля. В пресс-службе регулятора пояснили, что такое решение было принято на фоне прекращения роста рисков для финансовой стабильности, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Экспортеры с конца февраля обязаны продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, также ограничены переводы россиян и компаний в валюте за рубеж и установлен лимит на снятие наличной валюты со счетов.