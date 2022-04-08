Сбербанк прекратил все переводы за границу в иностранной валюте
Сбербанк прекратил выполнять переводы в иностранной валюте за границу с 7 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Остановка связана со вступлением в силу станционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.
«С 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн». Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией», — говорится в сообщении.
Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений, подчеркнули в банке.
6 апреля США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.
США 24 февраля ввели против Сбербанка более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».