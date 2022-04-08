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Финансы

Сбербанк прекратил все переводы за границу в иностранной валюте

Ведомости

Сбербанк прекратил выполнять переводы в иностранной валюте за границу с 7 апреля, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Остановка связана со вступлением в силу станционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках. 

«С 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн». Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией», — говорится в сообщении. 

Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений, подчеркнули в банке. 

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.

США 24 февраля ввели против Сбербанка более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных