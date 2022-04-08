Сбербанк прекратил все переводы за границу в иностранной валюте

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.