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Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Ведомости

Московская биржа с 8 августа 2022 г. приостановит торги японской иеной на валютном рынке, сообщает пресс-служба биржи. Также с 8 августа японская иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи.

«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения будут касаться инструментов спот и своп по валютным парам доллар США – японская иена, а также японская иена – российский рубль. Касаться это будет как биржевого, так и внебиржевого режимов.

Сделки, совершенные до 5 августа, будут осуществляться в обычном режиме. В Мосбирже также отмечают, что для возобновления торгов японской иеной будут предприняты все необходимые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных