Мосбиржа приостановит торги японской иеной
Московская биржа с 8 августа 2022 г. приостановит торги японской иеной на валютном рынке, сообщает пресс-служба биржи. Также с 8 августа японская иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи.
«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ограничения будут касаться инструментов спот и своп по валютным парам доллар США – японская иена, а также японская иена – российский рубль. Касаться это будет как биржевого, так и внебиржевого режимов.
Сделки, совершенные до 5 августа, будут осуществляться в обычном режиме. В Мосбирже также отмечают, что для возобновления торгов японской иеной будут предприняты все необходимые действия.
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