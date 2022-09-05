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Швейцария остановит обмен банковскими данными с Россией

Ведомости

Швейцария больше не будет предоставлять России данные об активах россиян в швейцарских банках, передает портал finews.com.

По информации портала, такое решение уже одобрили Национальный совет и Совет кантонов, следующий шаг за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.

«Начиная с 2018 г. Швейцария автоматически предоставляет России данные об учетных записях своих граждан. Федеральный совет столкнулся с большим скептицизмом, в частности, по соображениям защиты данных, когда он хотел распространить автоматический обмен информацией на Китай и Саудовскую Аравию», — отмечает портал.

Такие страны, как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией после начала военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных