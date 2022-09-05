Швейцария остановит обмен банковскими данными с Россией

«Начиная с 2018 г. Швейцария автоматически предоставляет России данные об учетных записях своих граждан. Федеральный совет столкнулся с большим скептицизмом, в частности, по соображениям защиты данных, когда он хотел распространить автоматический обмен информацией на Китай и Саудовскую Аравию», — отмечает портал.