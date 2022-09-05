Швейцария остановит обмен банковскими данными с Россией
Швейцария больше не будет предоставлять России данные об активах россиян в швейцарских банках, передает портал finews.com.
По информации портала, такое решение уже одобрили Национальный совет и Совет кантонов, следующий шаг за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.
«Начиная с 2018 г. Швейцария автоматически предоставляет России данные об учетных записях своих граждан. Федеральный совет столкнулся с большим скептицизмом, в частности, по соображениям защиты данных, когда он хотел распространить автоматический обмен информацией на Китай и Саудовскую Аравию», — отмечает портал.
Такие страны, как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией после начала военной операции на Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса