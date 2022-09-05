Мосбиржа возобновила валютные торги

24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, регулятор объявил о начале собственных валютных интервенций для стабилизации ситуации на рынке. В июле Мосбиржа возобновила проведение вечерних торгов на срочном рынке в связи со спросом со стороны клиентов платформы.