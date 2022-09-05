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Финансы

Мосбиржа возобновила валютные торги

Ведомости

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновились 5 сентября в 12:15 мск после приостановки в 10.50 мск. Об этом сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Мосбиржа ранее временно приостановила торги, объяснив это выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка.

В начале сентября стало известно, что Мосбиржа планирует возобновить вечерние торги на фондовом рынке. С 12 сентября на фондовом рынке сессия будет идти с 9:50 до 23:50 мск. До 18:50 будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 — вечерняя.

Отмечается, что на вечерней сессии будут доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. Впоследствии в бирже пообещали возобновить торги паями биржевых фондов.

Помимо этого Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на некоторые азиатские фондовые индексы до конца года. По словам главы срочного рынка биржа Марии Патрикеевой, площадка ожидает дальнейшего роста спроса на юань, поэтому и задумалась о торгах азиатскими индексами. В случае запуска фьючерсных контрактов торговля будет вестись в рублях.

24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, регулятор объявил о начале собственных валютных интервенций для стабилизации ситуации на рынке. В июле Мосбиржа возобновила проведение вечерних торгов на срочном рынке в связи со спросом со стороны клиентов платформы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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