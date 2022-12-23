В Грузии подтвердили сообщения о принудительном закрытии счетов граждан России

Ранее издание Paper Kartuli и блогер Николай Левшиц сообщили, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Отмечалось, что карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней. Левшиц, в свою очередь, насчитал 36 таких случаев за двое суток.