Газета
Финансы

В Грузии подтвердили сообщения о принудительном закрытии счетов граждан России

Ведомости

Официальный представитель банка Bank of Georgia (BOG) подтвердил ранее появившуюся информацию о закрытии части счетов граждан России и Белоруссии, передает «Коммерсантъ».

Собеседник издания указал на то, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». При этом банк отказался объяснить причину или назвать критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета.

Представитель сослался на «внутреннюю политику банка», а также предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

Ранее издание Paper Kartuli и блогер Николай Левшиц сообщили, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Отмечалось, что карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней. Левшиц, в свою очередь, насчитал 36 таких случаев за двое суток.

4 марта Bank of Georgia начал требовать от россиян для открытия счета в банке подписания документа, который содержал тезисы, осуждающие спецоперацию России на Украине и признающие Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Соответствующий документ был опубликован на сайте агентства Interpressnews.

После этого банк разрешил гражданам России открывать банковские счета без подписания специального документа.

Ранее по теме: В Абхазии заявили, что следят за попытками открыть в Грузии «второй фронт» против РФ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных