В Грузии подтвердили сообщения о принудительном закрытии счетов граждан России
Официальный представитель банка Bank of Georgia (BOG) подтвердил ранее появившуюся информацию о закрытии части счетов граждан России и Белоруссии, передает «Коммерсантъ».
Собеседник издания указал на то, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». При этом банк отказался объяснить причину или назвать критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета.
Представитель сослался на «внутреннюю политику банка», а также предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.
Ранее издание Paper Kartuli и блогер Николай Левшиц сообщили, что десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в Bank of Georgia. Отмечалось, что карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней. Левшиц, в свою очередь, насчитал 36 таких случаев за двое суток.
4 марта Bank of Georgia начал требовать от россиян для открытия счета в банке подписания документа, который содержал тезисы, осуждающие спецоперацию России на Украине и признающие Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Соответствующий документ был опубликован на сайте агентства Interpressnews.
После этого банк разрешил гражданам России открывать банковские счета без подписания специального документа.