В Абхазии заявили, что следят за попытками открыть в Грузии «второй фронт» против РФ
Власти Абхазии не теряют бдительности, особенно на фоне информации о возможном открытии в Грузии «второго фронта» против России, заявил «РИА Новости» премьер-министр республики Александр Анкваб.
Премьер ответил на вопрос агентства о том, есть ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации отношений с Грузией на фоне спецоперации России на Украине.
«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал Анкваб.
По его мнению, в Грузии есть «много разумных людей, которые не допустят эскалации». Абхазия следит за происходящими там процессами, и акций, которые бы тревожили республику, сейчас нет, добавил премьер.
Ранее на этой неделе директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил ТАСС, что из западных стран и Украины звучат призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России.
«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии», — сказал Гончар.
По его словам, приоритетный характер приобретают вопросы выработки соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации.
Ранее депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство Грузии после призывов открыть «второй фронт» против России может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения. По его словам, руководство страны не поддерживает эту идею. Кобахидзе отметил, что высокопоставленные чиновники правительства Украины «не могут скрыть желания» открыть в Грузии «второй фронт» и вовлечь страну в военный конфликт.