«Тинькофф» в 5000 раз увеличил чистую позицию в юанях в 2022 году

15 марта TCS Group раскрыла свои финансовые результаты за 2022 г. Чистая прибыль группы сократилась за 2022 г. более чем втрое – с 63,37 млрд до 20,8 млрд руб. Общая выручка группы в 2022 г. выросла в сравнении с 2021 г. на 34% – с 273,9 млрд до 366,2 млрд руб. Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 52% от выручки.