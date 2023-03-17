«Тинькофф» в 5000 раз увеличил чистую позицию в юанях в 2022 году
Банк «Тинькофф» за 2022 г. увеличил валютную позицию – разницу между активами и пассивами – в юанях до 10,9 млрд руб., в 5000 раз. Об этом говорится в отчете головной структуры банка TCS Group. В 2021 г. позиция достигала всего 2 млн руб.
Активы в юанях увеличились в 85,9 раза – с 368 млн до 31,6 млрд руб., говорится в документе. В частности, повысилось банковские платежные обязательства (БПО) «Тинькофф» в китайской валюте – до 20,7 млрд руб., в 56,4 раза. С помощью размера валютной позиции банка можно понять его подверженность риску в той или иной валюте, объяснил РБК управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Также, согласно отчету, объем активов банка в юанях превысил их объем в евро, но не превысил активы в долларах – они остались в четыре раза меньше. БПО было меньше пассивов в европейской и американской валютах, несмотря на их снижение «Тинькофф» в прошлом году.
Из документа следует, что суммарная остаточная стоимость всех активов банка в 2022 г. составила 1,6 трлн руб., а капитал — 205,8 млрд руб. Управляющий директор агентства Национальных кредитных рейтингов (НКР) Михаил Доронкин рассказал, что несмотря на рост открытой чистой позиции банка, сам объем вложений и привлечения в юанях относительно его баланса небольшой и составляет 2%.
15 марта TCS Group раскрыла свои финансовые результаты за 2022 г. Чистая прибыль группы сократилась за 2022 г. более чем втрое – с 63,37 млрд до 20,8 млрд руб. Общая выручка группы в 2022 г. выросла в сравнении с 2021 г. на 34% – с 273,9 млрд до 366,2 млрд руб. Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 52% от выручки.
После начала военной операции на Украине ряд российских кредитных организаций попали под блокирующие санкции США, ЕС, Великобритании и др. Ограничения коснулись банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Левобережный», «Приморье» и «Зенит». Также были введены ограничения против МТС-банка, банка «Санкт-Петербург», Металлинвестбанка и др.
На фоне вводимых против других кредитных организаций санкций «Тинькофф» снижал свою зависимость от американской и европейской валют. В 2022 г. открытая чистая позиция банка по доллару оценивается в 0,8 млрд руб., – для сравнения, в 2021 г. сумма составила 6,6 млрд руб. Чистая валютная позиция евро же стала отрицательной. Пассивы превысили активы на 2 млрд руб., – в 2021 г. позиция банка составила 1,2 млрд руб.