В Х5 Group рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год
Наблюдательный совет Х5 Group порекомендовали своим инвесторам не выплачивать дивиденды за 2022 г. Об этом говорится в отчетности ритейлера.
«Учитывая текущие рыночные условия, сохраняющиеся регуляторные ограничения и в соответствии с распределением прибыли в прошлом году, наблюдательный совет будет рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.», – сообщили в отчете.
Совет компании отметил, что предложение обусловлено необходимостью усилить внимание к поддержке покупателей и поставщиков для сохранения поставок и доступности товаров в магазинах.
X5 Group утвердили дивидендную политику в 2017 г. Тогда же были выплачены первые дивиденды в размере 21,59 млрд руб. (79,5 руб. на GDR). В 2020 г. набсовет группы утвердил корректировку политики дивидендов. Изменения предполагали выплаты дважды в год для «распределения дивидендного потока».
В том же 2020 г. были выплачены первые такие дивиденды – 20 млрд руб. за первые девять месяцев 2020 г. и 30 млрд руб. за весь год. В 2021 г. дивиденды группы также составили 20 млрд руб. за первые девять месяцев.
В отчете за 2022 г. также сказано о прибыли и выручке за прошлый год. Чистая прибыль группы по МСФО увеличилась до 52,2 млрд руб. – на 7,7%, а выручка выросла на 18,2%, достигнув 70,4 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась до 24,1%, на 104 базисных пункта. Рентабельность EBITDA – до 7,2%, на 13 базисных пунктов, а рентабельность чистой прибыли на 19 базисных пунктов – до 2%.