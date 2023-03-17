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Финансы

В Х5 Group рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Наблюдательный совет Х5 Group порекомендовали своим инвесторам не выплачивать дивиденды за 2022 г. Об этом говорится в отчетности ритейлера.

«Учитывая текущие рыночные условия, сохраняющиеся регуляторные ограничения и в соответствии с распределением прибыли в прошлом году, наблюдательный совет будет рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.», – сообщили в отчете.

Совет компании отметил, что предложение обусловлено необходимостью усилить внимание к поддержке покупателей и поставщиков для сохранения поставок и доступности товаров в магазинах.

X5 Group утвердили дивидендную политику в 2017 г. Тогда же были выплачены первые дивиденды в размере 21,59 млрд руб. (79,5 руб. на GDR). В 2020 г. набсовет группы утвердил корректировку политики дивидендов. Изменения предполагали выплаты дважды в год для «распределения дивидендного потока».

В том же 2020 г. были выплачены первые такие дивиденды – 20 млрд руб. за первые девять месяцев 2020 г. и 30 млрд руб. за весь год. В 2021 г. дивиденды группы также составили 20 млрд руб. за первые девять месяцев.

В отчете за 2022 г. также сказано о прибыли и выручке за прошлый год. Чистая прибыль группы по МСФО увеличилась до 52,2 млрд руб. – на 7,7%, а выручка выросла на 18,2%, достигнув 70,4 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась до 24,1%, на 104 базисных пункта. Рентабельность EBITDA – до 7,2%, на 13 базисных пунктов, а рентабельность чистой прибыли на 19 базисных пунктов – до 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных