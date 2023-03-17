В Х5 Group рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

В отчете за 2022 г. также сказано о прибыли и выручке за прошлый год. Чистая прибыль группы по МСФО увеличилась до 52,2 млрд руб. – на 7,7%, а выручка выросла на 18,2%, достигнув 70,4 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась до 24,1%, на 104 базисных пункта. Рентабельность EBITDA – до 7,2%, на 13 базисных пунктов, а рентабельность чистой прибыли на 19 базисных пунктов – до 2%.