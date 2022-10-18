Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Бумаги продуктового ритейла остаются защитным активом

Динамика бизнеса Х5 и «Магнита» опережает инфляцию, и у ритейлеров есть сильные перспективы роста
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Российский ритейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», показал сильные операционные результаты за 9 месяцев: общие продажи выросли на 19,5% год к году до 647,4 млрд руб., несмотря на существенное замедление продовольственной инфляции (-3,9 п. п. квартал к кварталу). Динамика выручки ускорилась по сравнению со II кварталом (18,6%).

Офлайн-продажи группы повысились на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов – на 38,4% до 14,749 млрд руб. Рост сопоставимых продаж (LFL, соотношение выручки магазинов за текущий и прошлый отчетные периоды) достиг 12,4% г/г за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%. Сеть магазинов формата «у дома» «Пятерочка» приносит около 82% продаж – в III квартале выручка выросла на 20,3% до 538,842 млрд руб. с учетом экспресс-доставки. LFL-выручка «Пятерочки» увеличилась на 13,7% благодаря росту среднего чека на 8,9% и трафика на 4,4%. Выручка дискаунтера «Чижик» выросла в 13 раз до 9,7 млрд руб., тогда как у «Перекрестка» – на уровне 7,8% г/г (85 млрд руб.).

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных