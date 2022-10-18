Бумаги продуктового ритейла остаются защитным активом

Офлайн-продажи группы повысились на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов – на 38,4% до 14,749 млрд руб. Рост сопоставимых продаж (LFL, соотношение выручки магазинов за текущий и прошлый отчетные периоды) достиг 12,4% г/г за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%. Сеть магазинов формата «у дома» «Пятерочка» приносит около 82% продаж – в III квартале выручка выросла на 20,3% до 538,842 млрд руб. с учетом экспресс-доставки. LFL-выручка «Пятерочки» увеличилась на 13,7% благодаря росту среднего чека на 8,9% и трафика на 4,4%. Выручка дискаунтера «Чижик» выросла в 13 раз до 9,7 млрд руб., тогда как у «Перекрестка» – на уровне 7,8% г/г (85 млрд руб.).