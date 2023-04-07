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Финансы

Международные резервы РФ выросли в марте на 3,4%

Ведомости

Международные резервы РФ увеличились в марте на 3,4% до $593,879 млрд. По состоянию на 1 марта они составляли $574,247 млрд, следует из данных Банка России.

В феврале международные резервы России сократились на 3,82%. С 3 по 10 марта они снизились с $587,4 до $573,8 млрд. Затем золотовалютные резервы поступательно увеличивались каждую неделю, однако в последнюю неделю марта, с 24-го по 31-е число, объем резервов сократился на 0,1% до $593,9 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. 

30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что ЕС заморозил уже 21,5 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам.

В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам. 

В Кремле назвали блокировку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заморозка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако власти не будут «сидеть сложа руки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных