Международные резервы РФ выросли в марте на 3,4%
Международные резервы РФ увеличились в марте на 3,4% до $593,879 млрд. По состоянию на 1 марта они составляли $574,247 млрд, следует из данных Банка России.
В феврале международные резервы России сократились на 3,82%. С 3 по 10 марта они снизились с $587,4 до $573,8 млрд. Затем золотовалютные резервы поступательно увеличивались каждую неделю, однако в последнюю неделю марта, с 24-го по 31-е число, объем резервов сократился на 0,1% до $593,9 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. В феврале еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уточнил, что ЕС заморозил уже 21,5 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам.
В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.
В Кремле назвали блокировку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заморозка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако власти не будут «сидеть сложа руки».