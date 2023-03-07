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Экономика

Международные резервы России в феврале снизились на 3,82%

Ведомости

Международные резервы России на 1 марта 2023 г. составили $574,247 млрд, что на 3,82% ниже показателя на начало февраля, говорится в материалах ЦБ РФ.

На 1 февраля 2023 г. международные резервы составляли $597,035 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных