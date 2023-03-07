Международные резервы России в феврале снизились на 3,82%
Международные резервы России на 1 марта 2023 г. составили $574,247 млрд, что на 3,82% ниже показателя на начало февраля, говорится в материалах ЦБ РФ.
На 1 февраля 2023 г. международные резервы составляли $597,035 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.