Набиуллина заявила, что «никто никого загонять» в цифровой рубль не будет
Цифровым рублем можно будет пользоваться добровольно, «никто никого загонять» в него не будет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишут «РИА Новости».
«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят – пользуются, хотят – не пользуются», – сказала глава регулятора.
Она отметила, что в ЦБ рассчитывают на удобство цифрового рубля для людей и бизнеса. По ее словам, это «новая возможность».
19 июля поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав, были приняты Советом Федерации. 13 июля их приняла Государственная дума.
Согласно правилам, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя. Закон, если он будет подписан президентом, вступит в силу с 1 августа.
В ЦБ отмечали, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.