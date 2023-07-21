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Набиуллина заявила, что «никто никого загонять» в цифровой рубль не будет

Ведомости

Цифровым рублем можно будет пользоваться добровольно, «никто никого загонять» в него не будет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишут «РИА Новости».

«Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят – пользуются, хотят – не пользуются», – сказала глава регулятора.

Она отметила, что в ЦБ рассчитывают на удобство цифрового рубля для людей и бизнеса. По ее словам, это «новая возможность».

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Такого решения от регулятора не ждало большинство аналитиков

19 июля поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав, были приняты Советом Федерации. 13 июля их приняла Государственная дума.

Согласно правилам, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя. Закон, если он будет подписан президентом, вступит в силу с 1 августа.

В ЦБ отмечали, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Регулятор рассчитывает, что уже в августе будет начат пилот с реальными цифровыми рублями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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