Набиуллина заявила, что «никто никого загонять» в цифровой рубль не будет

Согласно правилам, цифровым рублем можно будет осуществлять расчеты в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Цифровые рубли будут относиться к безналичным денежным средствам. Также такие средства можно будет завещать, а наследникам – получать их в срочном порядке для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя. Закон, если он будет подписан президентом, вступит в силу с 1 августа.