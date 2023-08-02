«Коммерсантъ» узнал о разблокировке частных активов в Euroclear в Европе

По словам Кузнеца, частный инвестор подал заявление на разблокировку $10 млн, хранящихся на его брокерских счетах, в начале января. В апреле его просьба была удовлетворена частично: инвестору выдали лицензию на разблокировку дивидендов и купонов. Это решение было обжаловано, заявка была подана в минфин и госсовет Бельгии для пересмотра решения. Рассмотрение его заявки заняло меньше месяца. Лицензия была выдана на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров при условии сохранения их в ЕС или Швейцарии, где у инвестора были открыты счета, и на разблокировку дивидендов и купонов.