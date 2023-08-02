Газета
Финансы

«Коммерсантъ» узнал о разблокировке частных активов в Euroclear в Европе

Ведомости

Минфин Бельгии начал пересматривать решения об отказе в разблокировке ценных бумаг частных инвесторов, которые лежат в международном депозитарии Euroclear, сообщил «Коммерсанту» партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец. Лицензию на разблокировку ценных бумаг получил частный инвестор с ВНЖ в ЕС.

По словам Кузнеца, частный инвестор подал заявление на разблокировку $10 млн, хранящихся на его брокерских счетах, в начале января. В апреле его просьба была удовлетворена частично: инвестору выдали лицензию на разблокировку дивидендов и купонов. Это решение было обжаловано, заявка была подана в минфин и госсовет Бельгии для пересмотра решения. Рассмотрение его заявки заняло меньше месяца. Лицензия была выдана на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров при условии сохранения их в ЕС или Швейцарии, где у инвестора были открыты счета, и на разблокировку дивидендов и купонов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В сумме западные страны заблокировали, как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В начале июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов составляет 207 млрд евро. 

В Кремле назвали решение заморозить российские активы воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных