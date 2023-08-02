«Коммерсантъ» узнал о разблокировке частных активов в Euroclear в Европе
Минфин Бельгии начал пересматривать решения об отказе в разблокировке ценных бумаг частных инвесторов, которые лежат в международном депозитарии Euroclear, сообщил «Коммерсанту» партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец. Лицензию на разблокировку ценных бумаг получил частный инвестор с ВНЖ в ЕС.
По словам Кузнеца, частный инвестор подал заявление на разблокировку $10 млн, хранящихся на его брокерских счетах, в начале января. В апреле его просьба была удовлетворена частично: инвестору выдали лицензию на разблокировку дивидендов и купонов. Это решение было обжаловано, заявка была подана в минфин и госсовет Бельгии для пересмотра решения. Рассмотрение его заявки заняло меньше месяца. Лицензия была выдана на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров при условии сохранения их в ЕС или Швейцарии, где у инвестора были открыты счета, и на разблокировку дивидендов и купонов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В сумме западные страны заблокировали, как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В начале июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов составляет 207 млрд евро.
В Кремле назвали решение заморозить российские активы воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.