Глава ВТБ призвал ограничить рублевые переводы за рубеж
Россияне переводят за границу рубли, а затем конвертируют их в доллары и евро. Так они обходят лимит на денежные переводы за рубеж, который составляет $1 млн в месяц. Чтобы поддержать отечественную валюту, рублевые переводы за рубеж нужно ограничить, заявил РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям – переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», – пояснил Костин.
Он предложил сделать лимит на переводы в рублях за границу эквивалентным ограничению размера переводов в долларах – 100 млн руб. По мнению главы ВТБ, Банку России стоит рассмотреть этот вариант «наряду с другими опциями».
Костин добавил, что в нынешней экономической ситуации привычных действий для укрепления рубля недостаточно. Он считает, что первым шагом к введению новых мер должно быть закрытие существующих лазеек.
Банк России ограничил вывод средств за границу в конце марта 2022 г. Изначально лимит на переводы составлял $5000 в месяц, но постепенно его увеличивали. Предельные переводы валюты в размере $1 млн в месяц ввели в конце июня 2022 г.