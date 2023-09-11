Глава ВТБ призвал ограничить рублевые переводы за рубеж

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям – переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», – пояснил Костин.