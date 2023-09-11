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Глава ВТБ призвал ограничить рублевые переводы за рубеж

Ведомости

Россияне переводят за границу рубли, а затем конвертируют их в доллары и евро. Так они обходят лимит на денежные переводы за рубеж, который составляет $1 млн в месяц. Чтобы поддержать отечественную валюту, рублевые переводы за рубеж нужно ограничить, заявил РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин. 

«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям – переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», – пояснил Костин.

Он предложил сделать лимит на переводы в рублях за границу эквивалентным ограничению размера переводов в долларах – 100 млн руб. По мнению главы ВТБ, Банку России стоит рассмотреть этот вариант «наряду с другими опциями». 

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Костин добавил, что в нынешней экономической ситуации привычных действий для укрепления рубля недостаточно. Он считает, что первым шагом к введению новых мер должно быть закрытие существующих лазеек.

Банк России ограничил вывод средств за границу в конце марта 2022 г. Изначально лимит на переводы составлял $5000 в месяц, но постепенно его увеличивали. Предельные переводы валюты в размере $1 млн в месяц ввели в конце июня 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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