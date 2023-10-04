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Forbes: кибермошенники начали зарабатывать на уходе Binance из России

Ведомости

На фоне ухода криптовалютной биржи Binance из России кибермошенники придумали новые схемы, которые позволяют обманом завладеть криптоактивами пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора CommEX (покупателя российского бизнеса Binance) по развитию региона и СНГ Антона Торопцева.

По словам Торопцева, за пять дней было создано несколько фейковых групп в Telegram и восемь фейковых токенов. «Причем у одного был $130 000 суточный объем торгов», – отметил гендиректор. Кроме того, «начался классический скам» на P2P-маркетплейсе, добавил Торопцев.

В компании-разработчике технологий по борьбе с киберпреступлениями Fight Against Cybercrime Technologies (F.A.C.C.T.) подтвердили появление в сети рекламы фейковых токенов криптобиржи CommEX. В частности, реклама якобы официального токена CMX была обнаружена в Telegram-канале «Эрудит Данилов». В посте утверждается, что именно в этом токене будет храниться крупный пул ликвидности CommEX.

Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао пообещал в X скидку 25% по комиссионным сборам на CommEX для российских владельцев токена BNB. Этим и решили воспользоваться мошенники, пояснили в F.A.C.C.T. «Механика такая: скамер выпускает токен CMX, выдавая его за официальный токен CommEX, и предлагает его купить в связке с известным токеном – BNB. В итоге скамер получает BNB, а жертва – пустышку», – рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

В CommEX подчеркнули, что у биржи пока нет собственного токена. Проекты с идентичными названиями «являются мошенниками», добавили там.

Другой распространенной схемой мошенничества в Positive Technologies и «Лаборатории Касперского» назвали использование доменов, схожих по названию с CommEX. Специалисты пояснили, что сейчас на них не наблюдается активности, но впоследствии они могут быть использованы мошенниками как фишинговые страницы.

Ранее по теме: Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России 27 сентября. Российский бизнес был передан компании CommEX, стоимость сделки не разглашается. В компании пояснили, что работа в России стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». 

Там уточнили, что Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев. Весь процесс отключения биржи в России займет до одного года. В Binance подчеркнули, что в рамках этого соглашения криптобиржа полностью прекратит свою работу в России. Кроме того, компания ушла из страны без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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