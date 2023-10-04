Forbes: кибермошенники начали зарабатывать на уходе Binance из России

Там уточнили, что Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев. Весь процесс отключения биржи в России займет до одного года. В Binance подчеркнули, что в рамках этого соглашения криптобиржа полностью прекратит свою работу в России. Кроме того, компания ушла из страны без права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа.