Курс биткоина превысил $36 000 впервые с мая прошлого года
Курс биткоина превысил $36 000 в ночь на 9 ноября первые с 6 мая 2022 г., следует из данных биржи Binance.
По состоянию на 00:10 мск курс биткоина составлял $35 785, позже он снизился до $35 474 к 00:40 мск. Преодолев отметку в $35 600 в 03:05 мск, стоимость криптовалюты начала стремительно расти и к 08:07 мск достигла отметки в $36 689 (+3,73%). За последние 30 дней стоимость биткоина выросла на 32,9% (11 октября он торговался ниже $27 000).
Курс биткоина начал расти с середины октября после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать судебное решение в пользу Grayscale Investments. В конце августа суд удовлетворил иск Grayscale, оспаривающий отказ регулятора одобрить ее заявку на запуск биткоин-ETF. Ожидается, что это приведет к увеличению вложений средств в криптовалюту, поскольку одобрение позволит биткоин-ETF более широкому кругу инвесторов покупать активы, не торгуя ими напрямую, пишет Reuters.
Другой причиной роста курса биткоина Reuters называет обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как пояснил управляющий директор по исследованиям Grayscale Investments Зак Пандл, многие инвесторы рассматривают биткоины как «цифровое золото».