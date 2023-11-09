Курс биткоина превысил $36 000 впервые с мая прошлого года

Курс биткоина начал расти с середины октября после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать судебное решение в пользу Grayscale Investments. В конце августа суд удовлетворил иск Grayscale, оспаривающий отказ регулятора одобрить ее заявку на запуск биткоин-ETF. Ожидается, что это приведет к увеличению вложений средств в криптовалюту, поскольку одобрение позволит биткоин-ETF более широкому кругу инвесторов покупать активы, не торгуя ими напрямую, пишет Reuters.