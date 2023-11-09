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Курс биткоина превысил $36 000 впервые с мая прошлого года

Ведомости

Курс биткоина превысил $36 000 в ночь на 9 ноября первые с 6 мая 2022 г., следует из данных биржи Binance.

По состоянию на 00:10 мск курс биткоина составлял $35 785, позже он снизился до $35 474 к 00:40 мск. Преодолев отметку в $35 600 в 03:05 мск, стоимость криптовалюты начала стремительно расти и к 08:07 мск достигла отметки в $36 689 (+3,73%). За последние 30 дней стоимость биткоина выросла на 32,9% (11 октября он торговался ниже $27 000).

Курс биткоина начал расти с середины октября после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать судебное решение в пользу Grayscale Investments. В конце августа суд удовлетворил иск Grayscale, оспаривающий отказ регулятора одобрить ее заявку на запуск биткоин-ETF. Ожидается, что это приведет к увеличению вложений средств в криптовалюту, поскольку одобрение позволит биткоин-ETF более широкому кругу инвесторов покупать активы, не торгуя ими напрямую, пишет Reuters.

Другой причиной роста курса биткоина Reuters называет обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как пояснил управляющий директор по исследованиям Grayscale Investments Зак Пандл, многие инвесторы рассматривают биткоины как «цифровое золото».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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