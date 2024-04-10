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ЦБ призвал осторожно относиться к возвращению приложений подсанкционных банков

Ведомости

Банк России рекомендовал относиться с осторожностью к появлению в иностранных магазинах приложений сервисов подсанкционных российских банков. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Должны вызывать настороженность размещенные в иностранных магазинах приложения российских банков, находящихся под санкциями», – говорится в сообщении.

В ЦБ предупредили, что не стоит скачивать любые мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц. Регулятор рекомендовал пользоваться только проверенными источниками обновления приложений, размещенными на информационных интернет-ресурсах банков.

Российские банки начали попадать в санкционные списки западных стран после начала боевых действий на Украине. Вместе с этим приложения кредитных организаций также удалялись из App Store и Google Play.

10 апреля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что в App Store появись фейковые приложения российских ВТБ и «Тинькофф банка».

При этом 9 апреля «Тинькофф» добавил в App Store приложение «Т-Помощь». Об этом в банке сообщили официально и предупредили, что сервис будет доступен для скачивания несколько часов. В тот же день приложение было удалено из магазина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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