ЦБ призвал осторожно относиться к возвращению приложений подсанкционных банков
Банк России рекомендовал относиться с осторожностью к появлению в иностранных магазинах приложений сервисов подсанкционных российских банков. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Должны вызывать настороженность размещенные в иностранных магазинах приложения российских банков, находящихся под санкциями», – говорится в сообщении.
В ЦБ предупредили, что не стоит скачивать любые мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц. Регулятор рекомендовал пользоваться только проверенными источниками обновления приложений, размещенными на информационных интернет-ресурсах банков.
Российские банки начали попадать в санкционные списки западных стран после начала боевых действий на Украине. Вместе с этим приложения кредитных организаций также удалялись из App Store и Google Play.
При этом 9 апреля «Тинькофф» добавил в App Store приложение «Т-Помощь». Об этом в банке сообщили официально и предупредили, что сервис будет доступен для скачивания несколько часов. В тот же день приложение было удалено из магазина.