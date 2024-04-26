Сбербанк может перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо
Сбербанк рассматривает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юридическое лицо, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов в ходе конференц-колла.
«У нас, конечно же, есть заблокированные активы. В рамках этого закона, который дает нам еще одну возможность их урегулировать вот таким образом, которая прописана в законе, мы именно эту возможность и прорабатываем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что сейчас эта возможность обсуждается с регулятором.
Греф отмечал, что кредитная организация «почти все такого рода свои активы сумела так или иначе реализовать».
Президент РФ Владимир Путин летом 2022 г. подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами.
24 июля 2023 г. президент продлил действие закона о праве банков проводить реорганизацию до 31 декабря 2024 г.