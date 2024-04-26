Сбербанк может перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо

«У нас, конечно же, есть заблокированные активы. В рамках этого закона, который дает нам еще одну возможность их урегулировать вот таким образом, которая прописана в законе, мы именно эту возможность и прорабатываем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).