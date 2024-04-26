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Сбербанк может перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо

Ведомости

Сбербанк рассматривает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юридическое лицо, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов в ходе конференц-колла.

«У нас, конечно же, есть заблокированные активы. В рамках этого закона, который дает нам еще одну возможность их урегулировать вот таким образом, которая прописана в законе, мы именно эту возможность и прорабатываем», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что сейчас эта возможность обсуждается с регулятором.

В июне 2023 г. президент – председатель правления «Сбера» Герман Греф в интервью РБК заявил, что банк не рассматривает вариант проведения специальной реорганизации ради списания с баланса активов и обязательств, попавших под заморозку из-за санкций.

Греф отмечал, что кредитная организация «почти все такого рода свои активы сумела так или иначе реализовать».

Президент РФ Владимир Путин летом 2022 г. подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, куда перейдут замороженные активы. Через новую структуру также предполагается проводить расчеты с иностранными клиентами. 

24 июля 2023 г. президент продлил действие закона о праве банков проводить реорганизацию до 31 декабря 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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