Набиуллина: конфискация активов не повлияет на финансовую стабильность России

17 апреля агентство Reuters писало, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства, знакомые с вопросом, также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.