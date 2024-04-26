Набиуллина: конфискация активов не повлияет на финансовую стабильность России
Россия сохранит финансовую стабильность в случае конфискации ее активов Вашингтоном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Набиуллина коснулась темы замороженных российских активов в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Набиуллина заявила, что у России достаточно активов для купирования любых рисков.
«Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся», – сказала глава Центробанка.
17 апреля агентство Reuters писало, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства, знакомые с вопросом, также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Документ подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.
25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
В этот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что рассматривается понижение статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации российских активов.