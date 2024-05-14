Росфинмониторинг сообщил о всплеске сомнительных сделок по ГОЗ в 2023 году
Росфинмониторинг направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по Гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 г., что в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщается в годовом отчете ведомства.
«Более 2000 материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 г. в отношении более 50 000 исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков», – говорится в отчете.
Отмечается, что по результатам материалов было возбуждено более 180 уголовных дел. Были расторгнуты контракты на общую сумму более 6 млрд руб., возмещено в бюджет свыше 300 млн руб.
На основе информации от Росфинмониторинга Генпрокуратура РФ дала региональным прокурорам более 100 поручений о проверке законности финансовых операций на сумму, превышающую 60 млрд руб.
В 2022 г. в правоохранительные и надзорные органы было направлено около 500 инициативных материалов в отношении предприятий ОПК. Проверка позволила сохранить около 890 млн руб. В федеральный бюджет было возмещено более 866 млн руб.
14 мая Андрей Белоусов, которого президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, заявил о необходимости повышения эффективности выполнения ГОЗ, чтобы полностью обеспечить весь боевой состав ВС РФ всеми видами довольствия. По части инвестиционных проектов, по мнению Белоусова, требуется существенное усиление контроля за расходованием средств по всей цепочке, в частности, при создании как новых видов вооружений, так и уже использующихся – «они требуют очень четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения».