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Росфинмониторинг сообщил о всплеске сомнительных сделок по ГОЗ в 2023 году

Ведомости

Росфинмониторинг направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по Гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 г., что в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщается в годовом отчете ведомства.

«Более 2000 материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 г. в отношении более 50 000 исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков», – говорится в отчете.

Отмечается, что по результатам материалов было возбуждено более 180 уголовных дел. Были расторгнуты контракты на общую сумму  более 6 млрд руб., возмещено в бюджет свыше 300 млн руб.

На основе информации от Росфинмониторинга Генпрокуратура РФ дала региональным прокурорам более 100 поручений о проверке законности финансовых операций на сумму, превышающую 60 млрд руб.

В 2022 г. в правоохранительные и надзорные органы было направлено около 500 инициативных материалов в отношении предприятий ОПК. Проверка позволила сохранить около 890 млн руб. В федеральный бюджет было возмещено более 866 млн руб.

14 мая Андрей Белоусов, которого президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, заявил о необходимости повышения эффективности выполнения ГОЗ, чтобы полностью обеспечить весь боевой состав ВС РФ всеми видами довольствия. По части инвестиционных проектов, по мнению Белоусова, требуется существенное усиление контроля за расходованием средств по всей цепочке, в частности, при создании как новых видов вооружений, так и уже использующихся – «они требуют очень четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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