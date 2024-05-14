Росфинмониторинг сообщил о всплеске сомнительных сделок по ГОЗ в 2023 году

14 мая Андрей Белоусов, которого президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, заявил о необходимости повышения эффективности выполнения ГОЗ, чтобы полностью обеспечить весь боевой состав ВС РФ всеми видами довольствия. По части инвестиционных проектов, по мнению Белоусова, требуется существенное усиление контроля за расходованием средств по всей цепочке, в частности, при создании как новых видов вооружений, так и уже использующихся – «они требуют очень четкого синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения».