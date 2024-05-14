Росфинмониторинг пресек работу 10 теневых площадок в 2023 году
Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 10 теневых площадок за 2023 г. Об этом говорится в годовом отчете ведомства.
«Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2000», – сказано в отчете.
Ведомство отмечает, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% до 1,9 млрд руб., при этом длительность их функционирования не увеличилась. В основном их деятельность направлена на незаконный вывод денежных средств в наличный оборот. Также в отчете отмечается, что теневые площадки в особенности распространены в сферах строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
14 мая «Ведомости» писали, что Росфинмониторинг также направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по Гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 г. Это в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Отмечается, что по результатам материалов было возбуждено более 180 уголовных дел. Были расторгнуты контракты на общую сумму более 6 млрд руб., возмещено в бюджет свыше 300 млн руб.