Росфинмониторинг пресек работу 10 теневых площадок в 2023 году

14 мая «Ведомости» писали, что Росфинмониторинг также направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по Гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 г. Это в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Отмечается, что по результатам материалов было возбуждено более 180 уголовных дел. Были расторгнуты контракты на общую сумму более 6 млрд руб., возмещено в бюджет свыше 300 млн руб.