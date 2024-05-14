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Росфинмониторинг пресек работу 10 теневых площадок в 2023 году

Ведомости

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 10 теневых площадок за 2023 г. Об этом говорится в годовом отчете ведомства.

«Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников – свыше 2000», – сказано в отчете.

Ведомство отмечает, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% до 1,9 млрд руб., при этом длительность их функционирования не увеличилась. В основном их деятельность направлена на незаконный вывод денежных средств в наличный оборот. Также в отчете отмечается, что теневые площадки в особенности распространены в сферах строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.

14 мая «Ведомости» писали, что Росфинмониторинг также направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по Гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 г. Это в четыре раза превышает показатель предыдущего года. Отмечается, что по результатам материалов было возбуждено более 180 уголовных дел. Были расторгнуты контракты на общую сумму более 6 млрд руб., возмещено в бюджет свыше 300 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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