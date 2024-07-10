ЦБ: регулирование стейблкойнов нуждается в изучении и обсуждении

В начале этого года депутаты Госдумы предложили узаконить понятие обеспеченного стейблкойна как цифрового финансового актива (ЦФА), который стремится поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота. Предполагается, что стейблкойн можно будет использовать для платежей во внешнеторговых расчетах. В первом чтении законопроект еще не рассматривался.