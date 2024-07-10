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ЦБ: регулирование стейблкойнов нуждается в изучении и обсуждении

Ведомости

Регулирование стейблкойнов требует всестороннего обсуждения, следует из сообщения пресс-службы Центрального Банка России (ЦБ) и аналитического доклада регулятора по соответствующей теме.

«Подходы к регулированию в перспективе требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными органами власти, участниками рынка, экспертным сообществом», – сказано в докладе.

Сейчас идет обсуждение формирования механизма, позволяющего определить правила обращения стейблкойнов в юрисдикции РФ, сообщает Банк России. Регулятор отмечает, что в стране уже существует регулирование цифровых валют и прав, основные положения которого могут применяться к стейблкойнам.

Ссылаясь на международный опыт, ЦБ сообщает, что большинство стран склоняется к регулированию на основе принципа «одинаковая деятельность – одинаковые риски – одинаковое регулирование». На практике это могут быть такие варианты, как отдельное законодательство или применение уже существующих норм.

В начале этого года депутаты Госдумы предложили узаконить понятие обеспеченного стейблкойна как цифрового финансового актива (ЦФА), который стремится поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота. Предполагается, что стейблкойн можно будет использовать для платежей во внешнеторговых расчетах. В первом чтении законопроект еще не рассматривался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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