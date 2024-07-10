ЦБ: регулирование стейблкойнов нуждается в изучении и обсуждении
Регулирование стейблкойнов требует всестороннего обсуждения, следует из сообщения пресс-службы Центрального Банка России (ЦБ) и аналитического доклада регулятора по соответствующей теме.
«Подходы к регулированию в перспективе требуют тщательного и всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными органами власти, участниками рынка, экспертным сообществом», – сказано в докладе.
Сейчас идет обсуждение формирования механизма, позволяющего определить правила обращения стейблкойнов в юрисдикции РФ, сообщает Банк России. Регулятор отмечает, что в стране уже существует регулирование цифровых валют и прав, основные положения которого могут применяться к стейблкойнам.
Ссылаясь на международный опыт, ЦБ сообщает, что большинство стран склоняется к регулированию на основе принципа «одинаковая деятельность – одинаковые риски – одинаковое регулирование». На практике это могут быть такие варианты, как отдельное законодательство или применение уже существующих норм.
В начале этого года депутаты Госдумы предложили узаконить понятие обеспеченного стейблкойна как цифрового финансового актива (ЦФА), который стремится поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота. Предполагается, что стейблкойн можно будет использовать для платежей во внешнеторговых расчетах. В первом чтении законопроект еще не рассматривался.