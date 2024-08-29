ЦБ понизил официальный курс евро на 30 августа до 101,77 рубля
Центробанк понизил официальный курс евро на 30 августа на 31 коп., до 101,7714 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара установлен на уровне 91,4548 руб. – он вырос на 0,99 коп. Курс китайского юаня повысился на 7 коп. до 11,9057 руб.
Днем ранее Банк России снизил курс доллара до 91,4449 руб. (на 0,04%), а курс евро – до 102,0798 руб. (на 0,21%). При этом курс юаня вырос на 0,72% – до 11,8357 руб.
Российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США по итогам июля, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).