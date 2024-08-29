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ЦБ понизил официальный курс евро на 30 августа до 101,77 рубля

Ведомости

Центробанк понизил официальный курс евро на 30 августа на 31 коп., до 101,7714 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара установлен на уровне 91,4548 руб. – он вырос на 0,99 коп. Курс китайского юаня повысился на 7 коп. до 11,9057 руб.

Днем ранее Банк России снизил курс доллара до 91,4449 руб. (на 0,04%), а курс евро – до 102,0798 руб. (на 0,21%). При этом курс юаня вырос на 0,72% – до 11,8357 руб.

Российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США по итогам июля, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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