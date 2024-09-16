Мошенники придумали новую схему обмана с мобильными тарифами
Мошенники начали звонить под видом операторов связи и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Билайна».
В компании рассказали о случае, когда аферисты предложили клиенту оператора подключить тариф с 50%-ной скидкой и пообещали, что он будет автоматически продлеваться каждые два месяца. После звонка мошенники продолжили общение с жертвой в Telegram, попросив оплатить услугу сразу на два месяца для «гарантии подключения».
Но после перевода денег тариф так и не был подключен. После того как жертва попыталась связаться с фейковым «представителем» оператора в Telegram, злоумышленники удалили чат.
В «Билайне» призвали проверять информацию о тарифах и скидках на официальном сайте, не сообщать третьим лицам личные данные, а также не переводить деньги на неизвестные счета.
В конце августа в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи данных, в которой представляются по телефону сотрудниками Госархива. Они убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, и предлагают адресату получить их в отделении МФЦ или «Почты России». Для того чтобы записаться, жертву просят сообщить проверочный код из СМС. С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.