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Мошенники придумали новую схему обмана с мобильными тарифами

Ведомости

Мошенники начали звонить под видом операторов связи и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Билайна».  

В компании рассказали о случае, когда аферисты предложили клиенту оператора подключить тариф с 50%-ной скидкой и пообещали, что он будет автоматически продлеваться каждые два месяца. После звонка мошенники продолжили общение с жертвой в Telegram, попросив оплатить услугу сразу на два месяца для «гарантии подключения».

Но после перевода денег тариф так и не был подключен. После того как жертва попыталась связаться с фейковым «представителем» оператора в Telegram, злоумышленники удалили чат.

В «Билайне» призвали проверять информацию о тарифах и скидках на официальном сайте, не сообщать третьим лицам личные данные, а также не переводить деньги на неизвестные счета. 

В конце августа в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи данных, в которой представляются по телефону сотрудниками Госархива. Они убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, и предлагают адресату получить их в отделении МФЦ или «Почты России». Для того чтобы записаться, жертву просят сообщить проверочный код из СМС. С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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