«Росинкас» предлагает ЦБ превратить его в Национальную инкассаторскую компанию
Российское объединение инкассации «Росинкас», отвечающее за перевозку наличных денег, предложило создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию (НИК), в капитале которой контрольный пакет будет принадлежать Банку России, а остальные доли смогут разделить коммерческие банки. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Объединение представило свое предложение после консультационного доклада ЦБ о рынке инкассаторских услуг. В нем Банк России предлагал наделить «Росинкас» полномочиями регулировать тарифы на рынке инкассации, создать СРО и др. По мнению «Росинкаса», на него намерены переложить социальную функцию по обеспечению налично-денежного обращения в России, несмотря на то что объединение не является подразделением ЦБ и работает с регулятором в соответствии с договором на оказание услуг.
«Доля перевозок ценностей регулятора в общем объеме наших услуг составляет 14%. Доля наличных платежей падает, рынок сужается и подходит к критической точке, когда сложно поддерживать рентабельность инкассаторского бизнеса», – говорится в письме объединения.
Председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев сообщил изданию, что НИК станет единственной организацией на рынке, отвечающей за всю инфраструктуру НДО, что позволит решить массу проблем. В Банке России инициативу объединения комментировать не стали, но пообещали рассмотреть ее.
8 августа Медведев сообщил, что «Росинкас» ликвидировало производство по бронированию автомобилей. Он пояснил, что объединение не планирует конкурировать с оборонными предприятиями. «Каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим», – подчеркивал председатель правления «Росинкаса.
Филиал «Росинкаса» в Татарстане занимался бронированием транспорта с 2019 г. На предприятии адаптировались для нужд инкассаторов автомобили Ford Sollers. Филиал мог присваивать продукции новые VIN-коды. В марте 2022 г. американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в том числе на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 г. концерн продал 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета. Весной 2024 г. Медведев заявлял, что завод приостановил работу «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».