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«Росинкас» предлагает ЦБ превратить его в Национальную инкассаторскую компанию

Ведомости

Российское объединение инкассации «Росинкас», отвечающее за перевозку наличных денег, предложило создать на своей базе Национальную инкассаторскую компанию (НИК), в капитале которой контрольный пакет будет принадлежать Банку России, а остальные доли смогут разделить коммерческие банки. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Объединение представило свое предложение после консультационного доклада ЦБ о рынке инкассаторских услуг. В нем Банк России предлагал наделить «Росинкас» полномочиями регулировать тарифы на рынке инкассации, создать СРО и др. По мнению «Росинкаса», на него намерены переложить социальную функцию по обеспечению налично-денежного обращения в России, несмотря на то что объединение не является подразделением ЦБ и работает с регулятором в соответствии с договором на оказание услуг.

«Доля перевозок ценностей регулятора в общем объеме наших услуг составляет 14%. Доля наличных платежей падает, рынок сужается и подходит к критической точке, когда сложно поддерживать рентабельность инкассаторского бизнеса», – говорится в письме объединения.

Председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев сообщил изданию, что НИК станет единственной организацией на рынке, отвечающей за всю инфраструктуру НДО, что позволит решить массу проблем. В Банке России инициативу объединения комментировать не стали, но пообещали рассмотреть ее.

8 августа Медведев сообщил, что «Росинкас» ликвидировало производство по бронированию автомобилей. Он пояснил, что объединение не планирует конкурировать с оборонными предприятиями. «Каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим», – подчеркивал председатель правления «Росинкаса.

Филиал «Росинкаса» в Татарстане занимался бронированием транспорта с 2019 г. На предприятии адаптировались для нужд инкассаторов автомобили Ford Sollers. Филиал мог присваивать продукции новые VIN-коды. В марте 2022 г. американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в том числе на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 г. концерн продал 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета. Весной 2024 г. Медведев заявлял, что завод приостановил работу «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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