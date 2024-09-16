«Росинкас» предлагает ЦБ превратить его в Национальную инкассаторскую компанию

Объединение представило свое предложение после консультационного доклада ЦБ о рынке инкассаторских услуг. В нем Банк России предлагал наделить «Росинкас» полномочиями регулировать тарифы на рынке инкассации, создать СРО и др. По мнению «Росинкаса», на него намерены переложить социальную функцию по обеспечению налично-денежного обращения в России, несмотря на то что объединение не является подразделением ЦБ и работает с регулятором в соответствии с договором на оказание услуг.