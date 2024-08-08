«Росинкас» свернул бизнес по бронированию машин

Филиал «Росинкаса» в Татарстане занимался бронированием транспорта с 2019 г. На предприятии адаптировались для нужд инкассаторов автомобили Ford Sollers. Филиал мог присваивать своей продукции новые VIN-коды. В марте 2022 г. американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в том числе на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 г. концерн продал 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета. Весной 2024 г. Медведев говорил, что завод приостановил работу «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».