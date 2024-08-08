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«Росинкас» свернул бизнес по бронированию машин

Ведомости

Российское объединение инкассации «Росинкас», подконтрольное Банку России и отвечающее за перевозку наличных денег, ликвидировало производство по бронированию автомобилей. Об сообщил председатель правления «Росинкаса» Василий Медведев, пишет РБК.

«Каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим. Мы не планируем конкурировать с оборонными предприятиями», – сказал Медведев, добавив, что считает победу в спецоперации важнее потери компанией специалистов, перешедших на оборонные заводы.

Филиал «Росинкаса» в Татарстане занимался бронированием транспорта с 2019 г. На предприятии адаптировались для нужд инкассаторов автомобили Ford Sollers. Филиал мог присваивать своей продукции новые VIN-коды. В марте 2022 г. американская Ford Motor Company объявила о приостановке производства в России, в том числе на заводе Ford Sollers в Елабуге. В октябре 2022 г. концерн продал 49% акций российскому ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости с возможностью обратного выкупа пакета. Весной 2024 г. Медведев говорил, что завод приостановил работу «из-за отсутствия нужных поставок деталей по причине санкций».

В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что Банк России сформировал списки сотрудников финансовых организаций для брони от частичной мобилизации, но там не оказалось работников микрофинансовых компаний, служб инкассации и технических специалистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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