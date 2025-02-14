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Некоторые банки Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам

Ведомости

Несколько казахстанских банков возобновили выдачу карт нерезидентам республики после приостановки в связи с ведением новых правил в январе. Об этом пишет ТАСС.

В том числе банк Kaspi теперь выдает карты только гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или гражданам других стран, имеющим вид на жительство в Казахстане. Для получения карты в отделении кредитной организации потребуется ряд документов, включая индивидуальный идентификационный номер (ИИН), документ, подтверждающий право легального нахождения в стране, и номер мобильного телефона казахстанского оператора сотовой связи.

В кол-центре Halyk Bank агентству заявили, что теперь открывают карты для нерезидентов лишь при наличии у иностранного гражданина вида на жительство в Казахстане. Выданные ранее карты продолжат работать, уточнили там. Ранее кредитная организация выдавала карты нерезидентам на основании разрешения на временное проживание.

В колл-центре ВТБ (Казахстан) уточнили, что могут выпустить карту системы «Мир» для нерезидента при предоставлении документа о целях нахождения в республике, ИИН и телефонного номера оператора страны. В центре поддержки клиентов Home Credit Bank ТАСС сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.

31 января «Ведомости» писали, что как минимум шесть казахстанских банков – Home Credit Bank, Kaspi, Halyk Bank, «Нурбанк», «Евразийский банк» и «дочка» ВТБ – в середине января приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Это произошло после того, как срок действия карт для нерезидентов страны законодательно ограничили 12 месяцами.

С 19 января 2025 г. в республике вступили в силу новые правила, ограничивающие срок действия платежных карт для нерезидентов и число карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Изменения призваны минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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