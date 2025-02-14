Некоторые банки Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам
Несколько казахстанских банков возобновили выдачу карт нерезидентам республики после приостановки в связи с ведением новых правил в январе. Об этом пишет ТАСС.
В том числе банк Kaspi теперь выдает карты только гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или гражданам других стран, имеющим вид на жительство в Казахстане. Для получения карты в отделении кредитной организации потребуется ряд документов, включая индивидуальный идентификационный номер (ИИН), документ, подтверждающий право легального нахождения в стране, и номер мобильного телефона казахстанского оператора сотовой связи.
В кол-центре Halyk Bank агентству заявили, что теперь открывают карты для нерезидентов лишь при наличии у иностранного гражданина вида на жительство в Казахстане. Выданные ранее карты продолжат работать, уточнили там. Ранее кредитная организация выдавала карты нерезидентам на основании разрешения на временное проживание.
В колл-центре ВТБ (Казахстан) уточнили, что могут выпустить карту системы «Мир» для нерезидента при предоставлении документа о целях нахождения в республике, ИИН и телефонного номера оператора страны. В центре поддержки клиентов Home Credit Bank ТАСС сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.
31 января «Ведомости» писали, что как минимум шесть казахстанских банков – Home Credit Bank, Kaspi, Halyk Bank, «Нурбанк», «Евразийский банк» и «дочка» ВТБ – в середине января приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Это произошло после того, как срок действия карт для нерезидентов страны законодательно ограничили 12 месяцами.
С 19 января 2025 г. в республике вступили в силу новые правила, ограничивающие срок действия платежных карт для нерезидентов и число карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Изменения призваны минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.