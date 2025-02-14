Некоторые банки Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам

В колл-центре ВТБ (Казахстан) уточнили, что могут выпустить карту системы «Мир» для нерезидента при предоставлении документа о целях нахождения в республике, ИИН и телефонного номера оператора страны. В центре поддержки клиентов Home Credit Bank ТАСС сообщили, что теперь оформляют дебетовые карты только для нерезидентов, являющихся дипломатическими работниками.