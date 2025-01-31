Что происходит с картами нерезидентов Казахстана

Что происходит с картами нерезидентов КазахстанаБанкам приходится перенастраивать систему из-за новых «антиотмывочных» требований
Как минимум шесть казахстанских банков – Home Credit Bank, Kaspi, Halyk Bank, «Нурбанк», «Евразийский банк» и «дочка» ВТБ – за последние две недели приостановили выдачу платежных карт нерезидентам. Это произошло после того, как срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана законодательно ограничили 12 месяцами.
С 14 января 2025 г. в Казахстане вступили в силу новые правила, ограничивающие срок действия платежных карт для нерезидентов, а также количество карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Это изменение приняты Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Уточняется, что новые финансовые меры призваны минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Вдобавок были введены требования к личному присутствию при оформлении карты и предоставлению документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане, таких как трудовой договор, договор обучения или вид на жительство, дополняет партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.
Также были установлены новые требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Речь идет о незаконном производстве, обороте и транзите наркотиков, осуществлении платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками международного финансового центра «Астана», а также переводов в пользу электронного и интернет-казино.
Представители ДО АО «Банк ВТБ», Home Credit Bank и «Евразийского банка» сообщили «Ведомостям», что меры временные и связаны с технической донастройкой систем. Есть определенные требования от регулятора, которые не получится настроить в короткие сроки, объяснил представитель Home Credit Bank. В ВТБ также уточнили, что феврале эта опция снова будет доступна нерезидентам Казахстана в дочернем банке.
В Kaspi также приостановили выдачу платежных карт и уточнили, что ограничения временны – на период с 19 января по 3 февраля, писал ранее РБК. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель банка ответил, что банк не может идентифицировать надлежащим образом корреспондента и посоветовал обратиться за разъяснением в отделение банка, так как предоставляемая в ответ на запрос информация содержит банковскую тайну.
В Нурбанке также заявили, что причиной временного прекращения выдачи карт стали технические работы, следует из сообщения компании на официальном сайте.
Но не всем банкам потребовалась остановка в выдаче, чтобы привести процессы в соответствие новому закону. «Фридом банк» продолжает выдачу карт нерезидентам при личном присутствии, сообщил его представитель. Банк «ЦентрКредит» также не будет приостанавливать выдачу карт, говорил его представитель РБК. На запрос «Ведомостей» в компании не ответили.
По данным Нацбанка Казахстана, ранее иностранные граждане могли получать платежные карты без строгих проверок, что создавало предпосылки для их использования в незаконных операциях, говорит Брисов из Digital & Analogue Partners.
Так, в 2024 г. агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6200 «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге (около 4,5 млрд руб. по курсу на 31 января). Более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, оказались нерезидентами, говорилось в сообщении агентства в начале года.
Введенные ограничения же позволят усилить контроль за финансовыми операциями нерезидентов для предотвращения противоправной деятельности и снизить риски использования казахстанской финансовой системы в незаконных схемах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, продолжает Брисов. Еще одной целью новых мер является обеспечение соответствия международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями и повышение репутации Казахстана на мировом финансовом рынке, добавляет он.
В то же время ограничение именно срока действия, а не ужесточение проверок, скорее всего, обусловлено упрощением для административной реализации, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Такой подход не предполагает существенных дополнительных затрат на ресурсы для банков, говорит он.
Банки Казахстана используют широко распространенные как в мире, так и в России процессинговые системы для выпуска и совершения операций по картам международных платежных систем, дополняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Для указанных процессинговых систем перенастройка ограничений срока действия карт является достаточно штатной процедурой и не должна требовать проведения значимых доработок и длительного времени, отмечает он. Прохоров напоминает, что в 2022 г., после ухода международных платежных систем из России, сроки действия оставшихся на руках у клиентов карт были оперативно и автоматически увеличены кредитными организациями на 10 и более лет.
С Прохоровым соглашается независимый эксперт, МВА-профессор бизнес-практик по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, сложность заключается не в том, чтобы изменить срок действия карт, а в том, чтобы выполнить другие требования. Постановление местного регулятора направлено на противодействие легализации преступных доходов, усиление контроля за финансовыми операциями (в том числе при покупке цифровых активов на биржах), ужесточение контроля за запрещенными товарами, а также на ограничение по количеству карт, которыми может владеть один человек, объясняет он. Поэтому, предполагает Войлуков, из-за такого количества задач может потребоваться дополнительная настройка системы комплаенс-контроля в банках. С тем, что автоматизация выявления подозрительных операций по новым требованиям должна потребовать определенного времени на доработку комплаенс-систем, согласен и Прохоров.