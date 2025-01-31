Что происходит с картами нерезидентов Казахстана

С Прохоровым соглашается независимый эксперт, МВА-профессор бизнес-практик по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, сложность заключается не в том, чтобы изменить срок действия карт, а в том, чтобы выполнить другие требования. Постановление местного регулятора направлено на противодействие легализации преступных доходов, усиление контроля за финансовыми операциями (в том числе при покупке цифровых активов на биржах), ужесточение контроля за запрещенными товарами, а также на ограничение по количеству карт, которыми может владеть один человек, объясняет он. Поэтому, предполагает Войлуков, из-за такого количества задач может потребоваться дополнительная настройка системы комплаенс-контроля в банках. С тем, что автоматизация выявления подозрительных операций по новым требованиям должна потребовать определенного времени на доработку комплаенс-систем, согласен и Прохоров.