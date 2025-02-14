ЦБ: доля иностранного участия в уставном капитале банков сократилась до 5,86%

13 января Банк России обновил официальные курсы валют на 14 февраля. Доллар был установлен на отметке в 91,03 руб., ниже этой отметки он опускался лишь 14 сентября 2024 г. Днем ранее курс упал на 1,75 руб. до 94,05 руб./$. Относительно локального пика 4 февраля в 99,94 руб./$ котировки сократились на 8,9% к 14 февраля, писали «Ведомости».