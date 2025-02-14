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ЦБ: доля иностранного участия в уставном капитале банков сократилась до 5,86%

Ведомости

Доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, у которых есть лицензия на осуществление банковских операций в РФ, на 1 января 2025 г. сократилась до 5,86% (1 января 2024 г. - 6,95%). Об этом сообщается на сайте Банка России.

Иностранные инвестиции в уставном капитале российских банков составили 205,796 млрд руб. при совокупном уставном капитале в 3,513 трлн руб.

По данным регулятора, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций снизился до 3,69% (1 января 2024 г. – 4,79%). Иностранные вложения в совокупном уставном капитале страховых организаций составили 11,529 млрд руб. при общем уставном капитале в 240,718 млрд руб.

13 января Банк России обновил официальные курсы валют на 14 февраля. Доллар был установлен на отметке в 91,03 руб., ниже этой отметки он опускался лишь 14 сентября 2024 г. Днем ранее курс упал на 1,75 руб. до 94,05 руб./$. Относительно локального пика 4 февраля в 99,94 руб./$ котировки сократились на 8,9% к 14 февраля, писали «Ведомости».

Эксперты назвал причиной укрепления российской валюты новостной фон. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что возрастают ожидания притока иностранного капитала на российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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