ЦБ: доля иностранного участия в уставном капитале банков сократилась до 5,86%
Доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, у которых есть лицензия на осуществление банковских операций в РФ, на 1 января 2025 г. сократилась до 5,86% (1 января 2024 г. - 6,95%). Об этом сообщается на сайте Банка России.
Иностранные инвестиции в уставном капитале российских банков составили 205,796 млрд руб. при совокупном уставном капитале в 3,513 трлн руб.
По данным регулятора, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций снизился до 3,69% (1 января 2024 г. – 4,79%). Иностранные вложения в совокупном уставном капитале страховых организаций составили 11,529 млрд руб. при общем уставном капитале в 240,718 млрд руб.
13 января Банк России обновил официальные курсы валют на 14 февраля. Доллар был установлен на отметке в 91,03 руб., ниже этой отметки он опускался лишь 14 сентября 2024 г. Днем ранее курс упал на 1,75 руб. до 94,05 руб./$. Относительно локального пика 4 февраля в 99,94 руб./$ котировки сократились на 8,9% к 14 февраля, писали «Ведомости».
Эксперты назвал причиной укрепления российской валюты новостной фон. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что возрастают ожидания притока иностранного капитала на российский рынок.