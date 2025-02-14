Официальный курс доллара впервые с сентября опустился ниже 91 рубля

В последние дни американская и европейская валюты продолжают дешеветь, ежедневно обновляя минимумы осени 2024 г. Эксперты утверждают, что причиной укрепления отечественной валюты стал новостной фон. Любые улучшения в геополитической ситуации традиционно ведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Также возрастают и ожидания притока иностранного капитала на российский рынок.