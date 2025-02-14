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Официальный курс доллара впервые с сентября опустился ниже 91 рубля

Ведомости

Банк России опубликовал официальные курсы валют на выходные и понедельник, 17 февраля. Официальный курс доллара США обновил минимум с сентября 2024 г., остановившись на отметке в 90,31 руб.

ЦБ также снизил курс евро на 0,03 коп. до 94,89 руб. А юань вырос на аналогичную величину – до 12,37 руб.

В последние дни американская и европейская валюты продолжают дешеветь, ежедневно обновляя минимумы осени 2024 г. Эксперты утверждают, что причиной укрепления отечественной валюты стал новостной фон. Любые улучшения в геополитической ситуации традиционно ведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Также возрастают и ожидания притока иностранного капитала на российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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