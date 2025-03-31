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ЦБ повысил курс доллара до 85,5 рубля на 1 апреля

Ведомости

Банк России установил на 1 апреля официальный курс доллара на уровне 85,5 руб. Это на 1,81 руб. выше предыдущего показателя. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс евро тоже ощутимо вырос – на 2,77 руб., достигнув 92,4276 руб. Курс юаня повысили лишь на 0,26 руб. до 11,71 руб.

До этого российская валюта значительно укреплялась по отношению к доллару и евро. Так, в марте курс американской валюты снижался на 4,5% до 83,68 руб./$ на 29 марта.

Аналитики 31 марта рассказывали «Ведомостям», что укрепление курса рубля происходило под влиянием нескольких факторов. Так, в I квартале спрос на валюту был ограничен из-за сезонного снижения активности импорта, которое в этом году особенно заметно из-за строгих денежно-кредитных условий. Кроме того, экспортеры увеличили продажи экспортной выручки на внутреннем рынке. В феврале ЦБ сообщил, что крупнейшие экспортеры реализовали на 25% больше валютной выручки по сравнению с январем, продав валюты на $12,4 млрд. Также в марте активизировался спрос на рублевые активы из-за существенного роста ожиданий снижения геополитических издержек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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