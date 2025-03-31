ЦБ повысил курс доллара до 85,5 рубля на 1 апреля

Аналитики 31 марта рассказывали «Ведомостям», что укрепление курса рубля происходило под влиянием нескольких факторов. Так, в I квартале спрос на валюту был ограничен из-за сезонного снижения активности импорта, которое в этом году особенно заметно из-за строгих денежно-кредитных условий. Кроме того, экспортеры увеличили продажи экспортной выручки на внутреннем рынке. В феврале ЦБ сообщил, что крупнейшие экспортеры реализовали на 25% больше валютной выручки по сравнению с январем, продав валюты на $12,4 млрд. Также в марте активизировался спрос на рублевые активы из-за существенного роста ожиданий снижения геополитических издержек.