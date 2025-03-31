ЦБ повысил курс доллара до 85,5 рубля на 1 апреля
Банк России установил на 1 апреля официальный курс доллара на уровне 85,5 руб. Это на 1,81 руб. выше предыдущего показателя. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Официальный курс евро тоже ощутимо вырос – на 2,77 руб., достигнув 92,4276 руб. Курс юаня повысили лишь на 0,26 руб. до 11,71 руб.
До этого российская валюта значительно укреплялась по отношению к доллару и евро. Так, в марте курс американской валюты снижался на 4,5% до 83,68 руб./$ на 29 марта.
Аналитики 31 марта рассказывали «Ведомостям», что укрепление курса рубля происходило под влиянием нескольких факторов. Так, в I квартале спрос на валюту был ограничен из-за сезонного снижения активности импорта, которое в этом году особенно заметно из-за строгих денежно-кредитных условий. Кроме того, экспортеры увеличили продажи экспортной выручки на внутреннем рынке. В феврале ЦБ сообщил, что крупнейшие экспортеры реализовали на 25% больше валютной выручки по сравнению с январем, продав валюты на $12,4 млрд. Также в марте активизировался спрос на рублевые активы из-за существенного роста ожиданий снижения геополитических издержек.