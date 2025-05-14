Чистая прибыль банка «Дом.РФ» с начала года увеличилась на 2%

Активы банка уменьшились на 3% до 3,5 трлн руб. Кредитный портфель банка вырос на 2% и составил 2,6 трлн руб. Портфель ипотечного кредитования с начала года сохранился практически на том же уровне и составил 643,5 млрд руб.