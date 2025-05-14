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Чистая прибыль банка «Дом.РФ» с начала года увеличилась на 2%

Ведомости

Чистая прибыль банка «Дом.РФ" за I квартал 2025 г. увеличилась на 2%, составив 10 млрд руб. Это следует из отчетности кредитной организации.

Активы банка уменьшились на 3% до 3,5 трлн руб. Кредитный портфель банка вырос на 2% и составил 2,6 трлн руб. Портфель ипотечного кредитования с начала года сохранился практически на том же уровне и составил 643,5 млрд руб. 

Средства клиентов составили 2,8 трлн руб., увеличились относительно I квартала прошлого года на 3%. Средства физлиц выросли до 475,6 млрд руб. (рост на 13%), юрлиц – 1,5 трлн руб. (рост на 1%). Остатки на счетах эскроу – 789,4 млрд руб. (рост на 2%).

Чистая процентная маржа достигла 3,2%, рентабельность собственных средств (ROE) составила 12,2%. Показатель стоимости риска (COR) составил 1,1%, процент кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней (NPL), – 0,8%.

По итогам 2024 г. чистая прибыль «Дом.РФ» выросла на 45% и составила 42,3 млрд руб. Активы увеличились на 40% и превысили 3,5 трлн руб. Как отмечали в банке, по активам компания вошла в топ-10 кредитных организаций.

В «Дом.РФ» сообщали, что банк продолжил увеличивать географию финансируемых проектов жилищного строительства. На конец 2024 г. организацией было профинансировано 787 проектов в 77 российских регионах, а объем портфеля вырос на 42% и составил 1,5 трлн руб. (рост на 42% г/г).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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