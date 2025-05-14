Чистая прибыль банка «Дом.РФ» с начала года увеличилась на 2%
Чистая прибыль банка «Дом.РФ" за I квартал 2025 г. увеличилась на 2%, составив 10 млрд руб. Это следует из отчетности кредитной организации.
Активы банка уменьшились на 3% до 3,5 трлн руб. Кредитный портфель банка вырос на 2% и составил 2,6 трлн руб. Портфель ипотечного кредитования с начала года сохранился практически на том же уровне и составил 643,5 млрд руб.
Средства клиентов составили 2,8 трлн руб., увеличились относительно I квартала прошлого года на 3%. Средства физлиц выросли до 475,6 млрд руб. (рост на 13%), юрлиц – 1,5 трлн руб. (рост на 1%). Остатки на счетах эскроу – 789,4 млрд руб. (рост на 2%).
Чистая процентная маржа достигла 3,2%, рентабельность собственных средств (ROE) составила 12,2%. Показатель стоимости риска (COR) составил 1,1%, процент кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней (NPL), – 0,8%.
В «Дом.РФ» сообщали, что банк продолжил увеличивать географию финансируемых проектов жилищного строительства. На конец 2024 г. организацией было профинансировано 787 проектов в 77 российских регионах, а объем портфеля вырос на 42% и составил 1,5 трлн руб. (рост на 42% г/г).