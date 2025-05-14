Банк России указал на риски блогерских ПИФов

5 мая «Ведомости» писали, что к 2030 г. доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения (инвестиционные, страховые и пенсионные продукты) составит 14% против 9,9% по итогам 2024 г. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году достигнет 40,4% против 34,4% в 2024 г. Об этом говорилось в обзоре «Эйлер аналитические технологии» без абсолютных значений.