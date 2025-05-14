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Банк России указал на риски блогерских ПИФов

Ведомости

В конце I квартала 2025 г. на рынке появились открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ), стратегии для которых разрабатывают финансовые блогеры. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

ЦБ уточнил, что речь идет об авторах Telegram-каналов. В регуляторе считают, что такая тенденция может привести к росту рисков из-за увеличения взаимосвязанности рынков и увеличению объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование. Но в Центробанке отметили и позитивные моменты. В частности, повышение интереса к инвестированию и снижение информационных барьеров.

5 мая «Ведомости» писали, что к 2030 г. доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения (инвестиционные, страховые и пенсионные продукты) составит 14% против 9,9% по итогам 2024 г. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году достигнет 40,4% против 34,4% в 2024 г. Об этом говорилось в обзоре «Эйлер аналитические технологии» без абсолютных значений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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