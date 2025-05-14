Банк России указал на риски блогерских ПИФов
В конце I квартала 2025 г. на рынке появились открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ), стратегии для которых разрабатывают финансовые блогеры. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
ЦБ уточнил, что речь идет об авторах Telegram-каналов. В регуляторе считают, что такая тенденция может привести к росту рисков из-за увеличения взаимосвязанности рынков и увеличению объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование. Но в Центробанке отметили и позитивные моменты. В частности, повышение интереса к инвестированию и снижение информационных барьеров.
5 мая «Ведомости» писали, что к 2030 г. доля коллективных инвестиций в структуре долгосрочных сбережений населения (инвестиционные, страховые и пенсионные продукты) составит 14% против 9,9% по итогам 2024 г. Общая доля длинных сбережений во всем объеме накоплений граждан к этому году достигнет 40,4% против 34,4% в 2024 г. Об этом говорилось в обзоре «Эйлер аналитические технологии» без абсолютных значений.