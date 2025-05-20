Банк России понизил курс евро на 21 мая почти на рубль
Банк России на 21 мая вновь понизил курсы доллара и евро. Последний упал на 0,54 руб. до 89,97 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс доллара также понизился – на 0,1 руб. до 80,31 руб. Юань, тем временем, вырос на 0,04 руб, достигнув 11,16 руб.
Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.
Официальный курс доллара Банка России на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку.