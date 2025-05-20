Банк России понизил курс евро на 21 мая почти на рубль

Официальный курс доллара Банка России на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку.