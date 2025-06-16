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ПСБ потребовал начать процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Иванова

Ведомости

ПСБ (ранее – Промсвязьбанк) требует запустить процедуру банкротства в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

ТАСС пишет, что заявление банка зарегистрировано, дата заседания пока не назначена. Адвокат Денис Балуев уточнил агентству, что заявление связано с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова.

Иванова задержали в апреле 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.

Позже стало известно, что он также обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». 

18 апреля этого года Мосгорсуд продлил арест Иванову до 23 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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