ПСБ потребовал начать процедуру банкротства экс-замглавы Минобороны Иванова
ПСБ (ранее – Промсвязьбанк) требует запустить процедуру банкротства в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС пишет, что заявление банка зарегистрировано, дата заседания пока не назначена. Адвокат Денис Балуев уточнил агентству, что заявление связано с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова.
Иванова задержали в апреле 2024 г. по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). В тот же день министр обороны (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил его от должности своего заместителя. После ареста Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Следствие полагает, что бывший чиновник и Бородин получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.
Позже стало известно, что он также обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».