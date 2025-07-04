ЦБ выпустит посвященную 800-летию города Юрьевца серебряную монету

Юрьевец – один из старейших городов Ивановской области, основан в 1225 г. князем Юрием Всеволодовичем для защиты восточных границ Северо-Восточной Руси. Согласно преданию, в этих местах ему явилась икона Георгия Победоносца, что и дало название городу. Юрьевец расположен на холмах в месте слияния Волги, Немды и Унжи. Его пейзажи вдохновляли известных художников – Левитана, Саврасова, Кустодиева. Город также связан с именем Андрея Тарковского, который учился здесь в начальной школе и называл Юрьевец «родиной детства».