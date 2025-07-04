ЦБ выпустит посвященную 800-летию города Юрьевца серебряную монету
Банк России с 7 июля 2025 г. вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб., посвященную 800-летию города Юрьевца. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Монета отчеканена из серебра 925-й пробы, ее масса в чистоте составляет 31,1 г, диаметр – 39 мм. Общий тираж – 3000 экземпляров. На оборотной стороне изображены герб Юрьевца и Георгиевская площадь с храмовым комплексом на фоне Волги, выполненной в технике лазерного матирования. Также на монете размещены надписи «Юрьевец» и «800 лет».
Юрьевец – один из старейших городов Ивановской области, основан в 1225 г. князем Юрием Всеволодовичем для защиты восточных границ Северо-Восточной Руси. Согласно преданию, в этих местах ему явилась икона Георгия Победоносца, что и дало название городу. Юрьевец расположен на холмах в месте слияния Волги, Немды и Унжи. Его пейзажи вдохновляли известных художников – Левитана, Саврасова, Кустодиева. Город также связан с именем Андрея Тарковского, который учился здесь в начальной школе и называл Юрьевец «родиной детства».
23 мая Центробанк анонсировал выпуск серебряных памятных монет в честь футбольных клубов. В 2025 г. ожидаются монеты, посвященные «Зениту» и «Локомотиву», в 2026-м – ЦСКА и «Спартаку».