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ЦБ выпустит памятные монеты в честь четырех футбольных клубов

Ведомости

Банк России объявил о выпуске памятных серебряных монет, посвященных отечественным футбольным клубам, в рамках серии «Российский спорт». Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

В 2025 г. монеты будут выпущены в честь футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив», а в 2026 г. – ЦСКА и «Спартак».

Первые монеты серии «Российский спорт» появились в обращении в 2023 г. Они были посвящены эмблемам спортивных обществ. В дальнейшем планируется выпуск монет, связанных с ключевыми событиями в истории российского спорта, выдающимися спортсменами, популярными видами спорта и знаковыми спортивными клубами.

Банк России
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Банк России

Для включения футбольных клубов в серию «Российский спорт» Банк России установил ряд критериев:

  • возраст клуба должен превышать 100 лет;

  • клуб должен представлять массовый вид спорта;

  • организация должна иметь высокие спортивные достижения;

  • участие в ведущих всероссийских соревнованиях.

14 мая стало известно, что ЦБ выпустит серебряные монеты к 100-летию «Артека». Тираж составит 3000 штук, номинал монет – 3 руб. Диаметр каждой монеты равен 39 мм. На оборотной стороне изображен цветной элемент логотипа «Артека» на фоне горы Аю-Даг, выполненный с использованием технологии лазерного матирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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