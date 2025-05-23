ЦБ выпустит памятные монеты в честь четырех футбольных клубов
Банк России объявил о выпуске памятных серебряных монет, посвященных отечественным футбольным клубам, в рамках серии «Российский спорт». Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
В 2025 г. монеты будут выпущены в честь футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив», а в 2026 г. – ЦСКА и «Спартак».
Первые монеты серии «Российский спорт» появились в обращении в 2023 г. Они были посвящены эмблемам спортивных обществ. В дальнейшем планируется выпуск монет, связанных с ключевыми событиями в истории российского спорта, выдающимися спортсменами, популярными видами спорта и знаковыми спортивными клубами.
Для включения футбольных клубов в серию «Российский спорт» Банк России установил ряд критериев:
возраст клуба должен превышать 100 лет;
клуб должен представлять массовый вид спорта;
организация должна иметь высокие спортивные достижения;
участие в ведущих всероссийских соревнованиях.
14 мая стало известно, что ЦБ выпустит серебряные монеты к 100-летию «Артека». Тираж составит 3000 штук, номинал монет – 3 руб. Диаметр каждой монеты равен 39 мм. На оборотной стороне изображен цветной элемент логотипа «Артека» на фоне горы Аю-Даг, выполненный с использованием технологии лазерного матирования.