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ЦБ выпустит монету к 100-летию «Артека»

Ведомости

Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 100-летия детского центра «Артек», сообщил регулятор на сайте. Тираж – 3000 штук.

Масса драгоценного металла, содержащегося в монете, – 31,1 г (проба сплава – 925). Диаметр монеты составил 39 мм. На оборотной стороне монет, как отмечает Банк, изображен цветной элемент логотипа «Артека» на фоне горы Аю-Даг, выполненный с помощью лазерного матирования.

«Артек, который начинался в 1925 г. с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, куда мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран», – подчеркивается в сообщении. По данным Банка России, в «Артеке» уже побывало более 1,8 млн детей.

6 мая Банк России выпустил монету к 300-летию учреждения ордена Александра Невского. На ее оборотной стороне расположены изображения знака ордена Александра Невского, звезды ордена и сложенной ленты на фоне фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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