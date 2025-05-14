ЦБ выпустит монету к 100-летию «Артека»

«Артек, который начинался в 1925 г. с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, куда мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран», – подчеркивается в сообщении. По данным Банка России, в «Артеке» уже побывало более 1,8 млн детей.