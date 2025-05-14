ЦБ выпустит монету к 100-летию «Артека»
Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 100-летия детского центра «Артек», сообщил регулятор на сайте. Тираж – 3000 штук.
Масса драгоценного металла, содержащегося в монете, – 31,1 г (проба сплава – 925). Диаметр монеты составил 39 мм. На оборотной стороне монет, как отмечает Банк, изображен цветной элемент логотипа «Артека» на фоне горы Аю-Даг, выполненный с помощью лазерного матирования.
«Артек, который начинался в 1925 г. с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, куда мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран», – подчеркивается в сообщении. По данным Банка России, в «Артеке» уже побывало более 1,8 млн детей.
6 мая Банк России выпустил монету к 300-летию учреждения ордена Александра Невского. На ее оборотной стороне расположены изображения знака ордена Александра Невского, звезды ордена и сложенной ленты на фоне фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.