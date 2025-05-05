ЦБ выпустит серебряную монету к 300-летию учреждения ордена Александра Невского

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, СССР и РФ. Он был учрежден Екатериной I в 1725 г. Тогда награда предназначалась как для военных, так и гражданских лиц. В 1917 г. он был упразднен вместе с другими императорскими и царскими орденами.