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ЦБ выпустит серебряную монету к 300-летию учреждения ордена Александра Невского

Ведомости

Банк России 6 мая выпустит в обращение серебряную монету номиналом 3 руб., приуроченную к 300-летию учреждения ордена Александра Невского. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На лицевой стороне монеты будет расположено изображение герба РФ. Также на монете будут находится надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла, из которого будет сделана монета и др.

В то же время на оборотной стороне монеты будут расположены изображения знака ордена Александра Невского, звезды ордена и сложенной ленты на фоне изображения фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

Серебряная монета номиналом 3&nbsp;рубля
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Серебряная монета номиналом 3 рубля / Банк России

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, СССР и РФ. Он был учрежден Екатериной I в 1725 г. Тогда награда предназначалась как для военных, так и гражданских лиц. В 1917 г. он был упразднен вместе с другими императорскими и царскими орденами.

В 1942 г. был учрежден новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава Красной Армии. После распада Советского Союза он был сохранен в системе государственных наград РФ указом Президиума Верховного Совета России и постановлением Верховного совета России. Как государственная награда России орден не имел описания, награждение им не производилось.

Указом бывшего президента РФ, действующего председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева в 2010 г. было установлено, что орден вновь входит в государственную наградную систему страны, а также утверждены его статус и описание. С того момента орденом награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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