Чистый убыток «Совкомфлота» по РБСУ за январь – март составил 486,7 млн рублей

На 30 июня 2025 г. долгосрочные обязательства «Совкомфлота» составили 39,9 млрд руб. против 75,4 млрд руб. на конец 2024 г., в то время как краткосрочные обязательства увеличились с 1,5 млрд руб. до 30,9 млрд руб. за тот же период.