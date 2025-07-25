Чистый убыток «Совкомфлота» по РБСУ за январь – март составил 486,7 млн рублей
В период с января по март 2025 г. ПАО «Совкомфлот» зафиксировал чистый убыток в размере 486,7 млн руб. по РСБУ, сообщается в финансовом отчете компании.
Финансовые показатели компании продемонстрировали значительное снижение: выручка сократилась с 3,7 млрд руб. в первом полугодии 2024 г. до 58,1 млн руб. в отчетном периоде, валовая прибыль уменьшилась с 3,6 млрд руб. до 3,5 млн руб., а вместо прибыли от продаж в 2,7 млрд руб. годом ранее был зарегистрирован убыток в 1 млрд руб.
На 30 июня 2025 г. долгосрочные обязательства «Совкомфлота» составили 39,9 млрд руб. против 75,4 млрд руб. на конец 2024 г., в то время как краткосрочные обязательства увеличились с 1,5 млрд руб. до 30,9 млрд руб. за тот же период.