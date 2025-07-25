Дмитриев назвал снижение ключевой ставки до 18% хорошим сигналом для бизнеса

На заседании 25 июля Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Также был аналитик, который допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.