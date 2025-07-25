Дмитриев назвал снижение ключевой ставки до 18% хорошим сигналом для бизнеса
Снижение Банком России ключевой ставки до 18% – это хороший сигнал для бизнеса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
«Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов», – подчеркнул он.
На заседании 25 июля Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Также был аналитик, который допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.
Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку. Она оставалась неизменной на уровне 21% с октября 2024 г. Как отмечал регулятор в своем сообщении по итогам предыдущего заседания 6 июня, жесткая денежно-кредитная политика сохранится до возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 г.